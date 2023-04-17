مصر.. إخلاء سبيل زوجة الباقر بعد ساعات من توقيفها

2023/04/17 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت السلطات المصرية سبيل زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر، الاثنين، بعيد ساعات من توقيفها إثر نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتعرّض زوجها لسوء معاملة.

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