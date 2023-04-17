2023/04/17 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يغادر منتخب شباب العراق لكرة القدم بغداد متوجها إلى إسبانيا غداً الثلاثاء، للإقامة في معسكر تدريبي ولملاقاة منتخباتَ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق ونادي إشبيليّة تحت 21 عاماً، استعدادا لبطولة كأس العالم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعداداً لمونديال الشباب..



ليوث العراق يعسكرون في إسبانيا المركز الخبري الوطني.

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