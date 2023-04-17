القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة واخر مطلوب قضائياً

2023/04/17 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحيازة المخدرات واخر مطلوب قضائياً.

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