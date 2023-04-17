الدولار يصعد بقوة ويمحو كل خسائر الأسبوع الماضي

2023/04/17 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم الاثنين، دفع مؤشر الدولار للتداول عند أعلى مستوياته في أسبوع، بعدما تكبدت العملة الخضراء خسائرا أسبوعية بنهاية الاسبوع الماضي ، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

أبرز العوامل التي أثرت على تحركات الدولار اليوم

شهد الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات المبكرة في الجلسة الأسيوية ، حيث كان المستثمرون يترقبون صدور المؤشر التصنيعي لولاية نيويورك، وتأثيره المحتمل على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل باجتماع مايو.

وجاءت قراءة المؤشر – الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية – إيجابية للغاية، حيث أظهرت نمو القطاع التصنيعي للولاية بقوة، ليسجل المؤشر نموا 10.8 نقطة، بعدما كانت تشير التوقعات لتسجيله انكماشا بنحو 17.7 نقطة، بعدما كان قد سجل انكماشا بواقع 24.6 نقطة خلال شهر مارس الماضي.

وأدت تلك البيانات إلى استئناف الدولار الأمريكي زخمه الصعودي القوي، الذي بدأه منذ يوم الجمعة الماضي، واستطاع من خلاله محو بعض خسائر الأسبوع الماضي، على إثر القراءة المراجعة الإيجابية للغاية لمؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية، رغم سلبية القراءة الأخيرة.

وأدى هذا إلى تعزيز التوقعات ورهانات المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل بأوائل شهر مايو، حيث أصبحت تشير أداة متابعة الفائدة الفيدرالية FEDWATCH، وأصبحت احتمالية رفع الفائدة الآن 84.6%.

ويأتي هذا بالوقت الذي لمح فيه أعضاء المركزي الأوروبي ، وكذلك بعض الأنباء المنشورة، بأن البنك قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة، ويكتفي برفع سعر الفائدة باجتماعه المقبل بواقع 25 نقطة أساس فقط، وهو ما أدى إلى زيادة قوة الدولار على حساب اليورو.

ومن ناحية أخرى، استمرت أيضا تعليقات أعضاء بنك اليابان ومحافظه الجديد كازو أويدا بشأن استمرار البنك في سياسته التيسيرية لدعم الاقتصاد، وكذلك الإبقاء على برنامج التحكم في منحنى عوائد السندات YCC ، مع الانتظار لرؤية تأثير زيادة الأجور الكبيرة على معدل التضخم، وهو ما أعطى الدولار مزيدا من القوة على حساب الين أيضا.

وفي نفس الوقت، فقد شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا ويا خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.80% لتسجل 3.585%، وهو ما أدى إلى تقديم المزيد من الدعم إلى الدولار اليوم.

الدولار الآن

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – خلال تعاملات اليوم بنحو 0.62% ليسجل 102.211 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يوم 11 أبريل الماضي.

وبالنسبة لتداولاته أمام العملات الأخرى الرئيسية، فقد تراجع اليورو مقابل الدولار بواقع 0.72% ليسجل 1.0914 دولارا، كما انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 0.46% إلى 1.2354 دولارا.

وفي نفس الوقت، ومقابل الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.58% ليصل إلى 134.51 ين، وهو أعلى مستوياته في شهر، كما صعد الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.62%؛ مسجلا 0.8995 فرنك.

أما عن أدائه مقابل العملات السلعية، فقد تراجع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.29% إلى 0.6690 دولار أمريكي، وكذلك تراجع الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.62% إلى 0.6170 دولار أمريكي، في حين صعد الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي بنحو 0.33% إلى 1.3403 دولار كندي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يصعد بقوة ويمحو كل خسائر الأسبوع الماضي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يصعد بقوة ويمحو كل خسائر الأسبوع الماضي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).