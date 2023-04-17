المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس ماله الى 300 مليار دينار

2023/04/17 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر مصرف الأهلي العراقي، زيادة رأس ماله الى 300 مليار دينار.

وعقد مصرف الأهلي العراقي، اجتماعا للهيئة العامة، وقرر فيه زيادة رأس ماله الى 300 مليار دينار، بعد ان كان 279 مليار دينار، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

ووافق المصرف على افتتاح 11 فرعا جديدا في عموم العراق.

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