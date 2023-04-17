2023/04/17 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية خطط الحكومة في تطوير الصناعة النفطية

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته /المعلومة/ أن الأخير استقبل "رئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان النيابية في مختلف القطاعات؛ بهدف التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يصبّ في إنجاح عمل الحكومة نحو تحقيق أهداف برنامجها الحكومي وتنفيذ أولوياتها".

وشهد الاجتماع "التأكيد على تطوير الصناعة النفطية، وتنظيم عملية التصدير، لاسيما بعد الاتفاق المؤقت مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تصدير النفط من الحقول الشمالية، الذي يعدّ أرضية تمهد لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأشار السوداني خلال الاجتماع إلى "اهتمام الحكومة بملفّ الطاقة، وخططها الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، التي شهدت تنفيذاً على أرض الواقع عبر استثمار الغاز المصاحب والسعي لدخول العراق إلى أسواق الغاز العالمية، وكذلك الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات، التي ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل اقتصاد البلد، فضلاً عن تطوير قطاعي استخراج النفط والإنتاج".

وأكد على "العمل المتواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة في قطاع النفط، بما يسهم في تنمية الإيرادات وتحقيق مصالح البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة تتحرك نحو دخول العراق الى أسواق الغاز العالمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة تتحرك نحو دخول العراق الى أسواق الغاز العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).