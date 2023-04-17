الاستئناف تصدر قرارات بشأن عقوبات زاخو

2023/04/17 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قراراتها بشأن الطلب المقدم من نادي زاخو بما يخص العقوبات التي فرضت غلى الفريق.وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت في مقرّ الاتحاد، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من نادي زاخو الرياضي، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة، وبعد […]

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