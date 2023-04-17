دولة القانون: العراق يرغب بالاستثمارات الصينية رغم وجود المنافسين

2023/04/17 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، ان العراق رجح كفة الشركات الصينية على نظيرتها الاميركية بسبب التجارب السابقة للعراق مع الصين في مختلف المشاريع، لافتا الى ان هناك تنافس بين مختلف الدول للحصول على مشاريع داخل العراق.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك اتفاقا اقتصاديا بين العراق والصين، وبعد اللقاء بالسفير الصيني فأنه اكد وجود تفاهمات بين بغداد وبكيين على جملة مشاريع اقتصادية مع حكومة السوداني”.

واضاف ان “التفاهمات العراقية الصينية والتعاون بين البلدين لم تواجهه اي مشاكل مع الجانب الاميركي بل على العكس فأن هناك تنافس اقتصادي بين جميع الدول المتنفذة للحصول على مكاسب في المشاريع وفرص الاستثمار في العراق”.

وبين ان “حكومة السوداني توجهت نحو الجانب الصيني لوجود فرص استثمارية مثمرة وكذلك فأن العراق لديه تجربة طويلة مع الشركات الصينية في مختلف المشاريع وهو مارجح كفة الصين على باقي الدول في انجاز وتأهيل المشاريع التي اطلقها السوداني”.

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