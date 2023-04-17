الأسايش تعتقل المعتدي على مراسل تلفزيوني في أربيل

2023/04/17 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية اسايش أربيل، تحقيقها في حادث الاعتداء على صحفي في سوق أربيل واعتقال المعتدي بوقت قصير.

وأكدت الأسايش في بيان، ان :"مدينة أربيل متاحة للصحافة الحرة والعمل فيها بكل حرية وحماية وسائل الاعلام والصحفيين مع جميع المواطنين، مضمونة ومكفولة".

وأضافت انه تبين أن شخصا يدعى (ك.س.ع) قام بالاعتداء على صحفي"، مشيرة الى "القاء القبض عليه وتسليمه للقضاء".

وكانت قناة (كي ان ان) أعلنت في وقت سابق ان شخصين هاجما قبل ظهر اليوم داخل سوق مدينة أربيل مراسل القناة ومصورها اثناء اعدادهما تقريرا صحفيا وبعد اهانتهما وسبهما انهال الشخصان بالضرب عليهما.

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