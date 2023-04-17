الخطوط الجوية العراقية تعلن مباشرتها بتخفيض اجور تذاكر السفر

2023/04/17 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية المباشرة بتخفيض اجور تذاكر السفر للمتقاعدين.

وذكرت الخطوط في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنها "باشرت بتخفيض اجور تذاكر السفر بنسبة 25% لشريحة المتقاعدين الراغبين بالسفر على متن أسطولها الجوي".

وبينت أن "التخفيض يكون لتذكرة واحدة سنوياً"، مشيرة الى ان "المراجعة تكون حصراً في مكتب السعدون".

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