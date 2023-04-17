قائد نادي لاتسيو الإيطالي يتعرض لحادث سير مروّع.. ما حالته الصحية؟

2023/04/17 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة الإيطالية روما، الأحد، وفقاً لما ذكره النادي في بيان رسمي.

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