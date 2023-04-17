نجم منتخب العراق السابق تحت طائلة إيقاف طويل الأمد بسبب

2023/04/17 | 20:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامر سعيد مثّل منتخب العراق مدة طويلة (ريتشارد هيثكوت/ Getty)

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وخلال اجتماعها الاثنين، الذي جرى فيه اتخاذ مجموعة من العقوبات، أبرزها تلك التي طاولت نجم منتخب "أسود الرافدين" السابق والمدرب الحالي لنادي نفط الوسط، سامر سعيد.

وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي له، الاثنين: "ناقشت اللجنة تقريري حكم ومشرف مباراة ناديي أربيل ونفط الوسط التي جرت على ملعب أربيل، ضمن منافسات بطولة كأس العراق في الـ14 من شهر إبريل/ نيسان الجاري".

وأضاف البيان: "بعد الاطلاع على الأوليات كافة، تبين للجنة أنه في الدقيقة الـ80 من المباراة كانت هناك حالة تجاوز من قبل مدرب فريق نفط الوسط (سامر سعيد) تجاه الحكم الرابع، حيث تجاوز عليه بألفاظ نابية، وقام بضرب الحكم بقنينة ماء.



عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة معاقبة المدرب بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب مدة سنتين، مع غرامة مالیة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي (3400 دولار تقريبا)".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

وتتواصل عقوبات الحرمان القاسية من لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي، حيث تأتي عقوبة سعيد بعد أيام قليلة من العقوبة التي طاولت نجم منتخب العراق إبراهيم بايش، وزميله في فريق القوة الجوية حمادي أحمد، بالحرمان من مرافقة فريقهما ودخول الملاعب مدة سنتين، بعد أن حاول بايش الاعتداء على حكم لقاء القوة الجوية والكهرباء في الدوري العراقي مهند قاسم، فيما احتج حمادي أحمد على الحكم ذاته.

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