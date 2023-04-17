توقعات أولية لطقس العراق الأسبوع المقبل

2023/04/17 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبئ جوي، حالة جوية ربيعية ممطرة تؤثر على البلاد الخميس المقبل وتمتد لأيام.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"حالة جوية ربيعية ممطرة متوقع ان يبدأ تأثيرها في اجواء مدن البلاد اعتبارا من يوم الخميس االمقبل وتستمر في اماكن متفرقة وبشكل متقطع لغاية منتصف الأسبوع المقبل" الذي سيشهد أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار الى ان "غزارة الامطار في مدن شمال البلاد واردة حسب التوقعات الأولية".

ونوه عطية الى، ان "الحالة الجوية مازالت تحت المتابعة".

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