الزوبعي يتحدث عن شخصيات

2023/04/17 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو تحالف العزم طلال الزوبعي، اليوم الاثنين، استمرار محاولات بعض "الشخصيات المتنفذة"، بعرقلة تشريع قانون الموازنة رغم ترقب وانتظار الشعب التصويت عليها.

وذكر الزوبعي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "مازالت بعض الشخصيات المتنفذة تحاول وضع العصا في دولاب مصلحة المواطن لاستغلال الموازنة بهدف تحقيق مصالح شخصية وحزبية"، معتبرا ان "هذا ليس بغريب على هذه الشخصيات ولكن الغريب صمت الاخرين وتفرجهم على العابثين بقوت الشعب ومصدر رزقه".

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