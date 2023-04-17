2023/04/17 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انتهت بطولة كروية لوزارة الخارجية العمانية، بتتويج فريق مسقط باللقب، بعد جولة مباريات شهدت خسارات مدوية وأهدافًا كثيرة بلغت في احدى مباريات البطولة 13 هدفًا مقابل صفر، فيما كان نصيب فريق سفارة العراق خسارتين وتعادل.

وفاز فريق مسقط بلقب البطولة الكروية لوزارة الخارجية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الباطنة 5 /1، وحصد فريق الباطنة المركز الثاني.

وأقيم الختام برعاية خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، بحضور السفير خالد بن سعيد الجرادي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية المشرف العام على البطولة الكروية، وعدد من سفراء الدول المشاركين في هذه النسخة من البطولة.

وسبق المباراة النهائية إقامة مباراة استعراضية جمعت فريقي السلام والصداقة، التي فاز فيها فريق السلام 4/ 2، حيث جمعت المباراة عددا من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان، والسفراء في وزارة الخارجية.

وشارك في البطولة 12 فريقا من وزارة الخارجية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان، كما أن إقامة البطولة جاءت بهدف إيجاد نوع من الألفة بين موظفي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عمان.

وحظيت منافسات الجولات الثلاث للبطولة الكروية لوزارة الخارجية بالكثير من التنافس، وظهور مواهب في بعض الفرق التي أثبتت جدارتها منذ الجولة الأولى، ففي لقاءات دور الـ8، استطاع فريق مسقط اكتساح نظيره فريق الداخلية 8 / 2، وسجل فريق الباطنة فوزا صعبا على فريق مسندم 2 / 1، وبالنتيجة نفسه تغلب فريق الشرقية على فريق ظفار، بينما سجل فريق سفارة إسبانيا فوزا عريضا على نظيره فريق سفارة إيران 5 /0.

أما في لقاءات نصف النهائي فاستطاع فريق الباطنة التأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق سفارة إسبانيا بركلات الترجيح 3 / 2 بعدما انتهى شوطا المباراة بتعادل الفريقين 2 / 2، كما استطاع فريق مسقط هو الآخر الصعود للمباراة النهائية بعدما حقق فوزا على فريق الشرقية 5 / 2.

وفي دور المجموعات وضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الكروية، تمكن فريق مسقط من اكتساح فريق سفارة الصين 13 /0، وتغلب فريق الباطنة على سفارة إيران بثلاثية نظيفة، وفاز فريق مسندم على نظيره فريق العالم 6 / 1، وفي لقاء فريقي سفارة العراق وظفار تمكن الأخير من الفوز 4 / 1، وفي المباراة الخامسة اكتسح فريق سفارة إسبانيا نظيره فريق الداخلية بـ 13 / 0، واختتمت لقاءات الجولة بفوز فريق الداخلية على سفارة الهند بـ3 /0.

بينما خلصت منافسات الجولة الثانية من البطولة إلى فوز فريق مسقط على الباطنة 3 /2، وتغلب فريق سفارة إيران على نظيره الصين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفي اللقاء الثالث تعادل فريقا مسندم وظفار 3 / 3، وفاز فريق العالم على سفارة العراق 3 / 2، وفي اللقاء الخامس خرج فريقا الشرقية والداخلية بتعادل إيجابي 2 / 2، بينما اختتمت منافسات الجولة الثانية بفوز فريق سفارة إسبانيا 3 / 0، بعد انسحاب فريق سفارة الهند.

وانتهت لقاءات الجولة الأولى بتغلب فريق مسقط على سفارة إيران 3 / 0، وفي المباراة الثانية اكتسح فريق الباطنة نظيره فريق سفارة الصين بـ7 /0، بينما تعادل فريقا مسندم وسفارة العراق في اللقاء الثالث 4 / 4، أما في اللقاء الرابع فتغلب فريق ظفار على فريق العالم بهدف وحيد، وفاز فريق الداخلية على فريق سفارة الهند بثلاثية نظيفة في المباراة الخامسة، بينما خسر فريق الشرقية من نظيره فريق سفارة إسبانيا بنصف درزن من الأهداف في ختام منافسات جولة افتتاح البطولة.

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