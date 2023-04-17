بعد الاشتباك معه.. الإطاحة بمطلوب بقضايا الإرهاب والمخدرات في كربلاء

2023/04/17 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم خطير بعد محاصرته والاشتباك معه والمطلوب في قضايا الارهاب والمخدرات في كربلاء المقدسة .

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