القبض على متهم خطير في كربلاء

2023/04/17 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن أبطالنا من التوصل لمعلومات عن مكان اختبائه.

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