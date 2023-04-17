لاستكمال مناقشة الموازنة.. البرلمان يستانف جلسته برئاسة المندلاوي

2023/04/17 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استانف مجلس النواب، الاثنين، جلسته الـ 20 ، والمخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة الاتحادية.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “نائب الأول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي يستأنف أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٠)”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته امس الاحد، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والتي خصصت لقراءة ومناقشة مشروع الموازنة الاتحادية.

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