نتانياهو: السلام مع السعودية

2023/04/17 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سيمثل "قفزة هائلة" نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

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