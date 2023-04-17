الأسهم الاوربية تغلق على تباين مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الأجنبية

2023/04/17 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تباين، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الأميركية والتي تسلط الضوء على أداء الاقتصاد الأميركي.وفي نهاية الجلسة، استقر STOXX600 مسجلاً 466 نقطة.وتراجع […]

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