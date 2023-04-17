2023/04/17 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة المندلاوي..



البرلمان يستأنف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة المندلاوي.. البرلمان يستأنف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة المندلاوي.. البرلمان يستأنف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).