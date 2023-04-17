الإطاحة بإرهابي استهدف القوات الامنية والمدنيين بعدد من المحافظات

2023/04/17 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي متورط باستهداف القوات الامنية والمدنيين بعدد من المحافظات.

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