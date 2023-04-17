2023/04/17 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rgl_Udk_p-w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب أمير المعموري يكشف لوان نيوز عن أرقام ديون العراق المرعبة : 105 تريليون دينار!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب أمير المعموري يكشف لوان نيوز عن أرقام ديون العراق المرعبة : 105 تريليون دينار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).