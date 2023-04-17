2023/04/17 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شخص الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الاثنين، 5 تحديات أمام إقرار موازنة 2023.

وقال العلي في منشور على الفيسبوك إن "الموازنة العامة المطروحة امام مجلس النواب تواجه اختلافا سياسيا حول حصص توزيع الثروة، فالحكومة تسعى لزيادة حصص وتخصيصات الوزارات على حساب حصص وتخصيصات المحافظات".

وأضاف، أن "اطرافا سياسية سنية تسعى لزيادة تخصيصات المحافظات ( تنمية الاقاليم ) وحصص ( صندوق اعمار المحافظات المحررة ) "، مبينا أن "الاطراف الكردية تدفع باقرار الموازنة وهي راضية على ما تتضمنه نسخة الموازنة ".

وأشار الى أن "بعض الاطراف الشيعية ( ضمن الاطار التنسيقي ) تخشى الموافقة على موازنة لثلاث سنوات خشية ان توقع للسوداني صك صرف مفتوح طيلة ثلاث سنوات ، ينتفع منه السوداني لتعزيز مكانته السياسية ونفوذه خلال السنوات القادمة على حساب الاطراف الشيعية الاخرى ".

وأشار الى وجود "اعتراضات نيابية فنية تتعلق بحجم الموازنة التشغيلية المقدرة ب ١٥٠ ترليون في حين يمكن ان تكون بحدود ١٠٥ ترليون فقط باعلى تقدير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الصراع السياسي.. خبير: 5 تحديات أمام إقرار موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الصراع السياسي.. خبير: 5 تحديات أمام إقرار موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).