النقل تباشر بتخفيض اجور تذاكر السفر للمتقاعدين

2023/04/17 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت وزارة النقل، الاثنين، بتخفيض اجورها للمتقاعدين الراغبين بالسفير عبر اسطولها الجوي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "الخطوط الجوية العراقية باشرت بمنح تخفيض أجور تذاكر السفر بنسبة 25% لشريحة المتقاعدين الراغبين بالسفر على متن إسطولها الجوي ويمنح التخفيض لتذكرة واحدة سنوياً".

واضافت ان "المراجعة تكون حصراً في مكتب السعدون المركزي في الوقت الراهن ويجري العمل على تفعيل هذه الخدمة في عموم مكاتب الشركة داخل وخارج العراق".

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