النزاهة تضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار بصحة نينوى

2023/04/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار بصحة نينوى وضبط أدوية تخثر الدم تم تسريبها إلى الصيدليات الأهلية.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ بدائرة صحَّة مُحافظة نينوى وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، تمَّ خلالها ضبط (9) مُتَّـهمين".

واضاف البيان، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت ( 6) مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيسي لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة نينوى وأعضاء اللجنتين؛ على خلفيَّـة قيامهم بالتلاعب والتزوير في معاملة الصرف الخاصَّة بشراء كارتات الأحبار لجهاز طبع الهويَّات بمبلغ (25,150,000) مليون دينار"، مُبيّـناً أنَّـه "تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف".

وتمكنت ملاكات المُديريَّة أيضاً، بحسب البيان، من "ضبط مُتَّهمٍ يعمل في صيدليَّـةٍ بناحية القيارة، بعد ضبط (50) علبة امبول تُستخدَمُ، لمنع تخثُّر الدم تعود لمُؤسَّساتٍ صحيَّةٍ تمَّ تسريبها من المُستشفيات الحكوميَّة، لتتمّ المُتاجرة بها في الصيدليَّـات الأهليَّـة".

وتابع، إنَّ "ملاكات الهيئة ضبطت في عمليَّةٍ ثالثةٍ مُعقِّبين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - الهيئة الغربيَّة - فرع نينوى؛ لقيامهما بتعقيب دفاتر تجهيز وترويج استمارة قطع المنتوج لمادة زيت الغاز للمُولّدات، دون وكالةٍ رسميَّـةٍ أو تخويلٍ".

وأكَّد البيان، انه "تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع".

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