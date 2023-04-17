2023/04/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطاح جهاز المخابرات الوطني، بـ"هدف مهم" في عصابات داعش الارهابية بعد تعقبه لأشهر والقبض عليه في محافظة السليمانية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المهمة والمتورطة باستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية".

وأوضح البيان، ان "الهدف عمل فيما يسمى (فرقة ذات الصواري) الإرهابية التي كانت تنشط بمناطق شمالي بغداد، واشترك بعمليات ارهابية في قضاء سامراء، لينتقل بعد ذلك للعمل في صفوف داعش الارهابي بما يسمى (ولاية كركوك)".

ونوه الى، ان "عملية إلقاء القبض تمت في محافظة السليمانية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب استمرت لعشرة أشهر بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات تطيح بهدف داعشي مهم في السليمانية تعقبته لـ 10 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات تطيح بهدف داعشي مهم في السليمانية تعقبته لـ 10 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).