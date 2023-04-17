جدول مباريات الجولة 24 من الممتاز.. وقمة كروية

2023/04/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق مساء الإثنين، منافسات الجولة ال24 من الدوري الممتاز، بإقامة مباراة واحدة تجمع القاسم مع ضيفه الصناعة، على أن تستكمل بقية المواجهات على مدار 3 أيام بملاعب بغداد، وباقي المحافظات.

ويتصدر الشرطة، الترتيب ب48 نقطة، يليه القوة الجوية (47)، ثم الكهرباء (45)، فالزوراء (44)، والطلبة خامسا (39).

ويبحث القاسم، عن تحقيق الفوز وتعويض إخفاق الجولة الماضية، وتحسين موقعه في الترتيب العام، بينما يحاول الصناعة في أول مهمة لمدربه الجديد قصي منير، العودة من كربلاء بنقاط الفوز.

ويرفع النفط عندما يواجه الديوانية غدا على ملعب الشعب الدولي، شعار التعويض بعد الهزيمة أمام المتصدر، ويتطلع مدربه محمد يوسف لكسب اللقاء والوصول للمناطق الدافئة، بينما يأمل الضيوف استعادة سكة الانتصارات المفقودة منذ فترة طويلة والهروب من قاع الترتيب.

وفي مواجهة أخرى غدا، يحل زاخو، ضيفا ثقيلا على النجف بمباراة متكافئة فنيا بعد تراجع نتائج الفريقين بالجولات السابقة، ويعول حيدر عبد الأمير مدرب الضيوف على قدرات محترفيه بتجاوز عقبة مستضيفه، بينما يبحث أهل الدار عن استعادة الثقة وحصد العلامة الكاملة.

ويلتقي كربلاء مع ضيفه الكرخ في لقاء يحاول فيه أصحاب الأرض تعديل المسار بعد التعثرات الأخيرة، بينما يتطلع أحمد عبد الجبار لمواصلة العروض الإيجابية مع الكناري.

مواجهات متكافئة

وتتواصل مباريات الجولة يوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات، إذ يحتضن ملعب الشعب الدولي لقائي الطلبة والحدود، والزوراء مع نوروز.

وفي ديربي كردستان يضيف أربيل، جاره دهوك على ملعب فرانسو حريري، ويحل الشرطة ضيفا ثقيلا على نفط الوسط في مواجهة قوية تقام بملعب النجف الدولي.

وتختتم منافسات الجولة، يوم الخميس بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الكهرباء مع ضيفه نفط البصرة، بينما يلاقي القوة الجوية منافسه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي.

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