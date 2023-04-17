الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون للموظفين والمنتسبين

2023/04/17 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، اطلاق دفعة جديدة و المخصصة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، انه “تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون.وأوضح البيان ان “صرف […]

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