بدء التقييم الفني لأربعة طرق قطعتها سيول الحدود مع ايران

2023/04/17 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول حكومي، الاثنين، بدء التقييم الفني لأربعة طرق قطعتها سيول الحدود شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” لجان فنية مختصة بدأت بإجراء اولى عمليات التقييم الميداني لأربع طرق قطعتها السيول المتدفقة قرب الشريط الحدودي العراقي- الايراني في الايام 3 الماضية”.

واضاف، ان” اجراء التقييم خطوة مهمة من اجل وضع الحلول المناسبة لاعادة فتح الطرق وتحديد الكلف المادية”، لافتا الى انه “لا يمكن اعادة تلك الطرق دون معالجات تسهم في اصلاحها”.

واشار الى ان” طريق ديالى- واسط سيكون ضمن اولويات التقييم الفني باعتباره طريق حيوي واستراتيجي في النشاط الاقتصادي”، لافتا الى ان “الايام المقبلة سيكون هناك جهد مكثف من اجل اعادة كل الطرق المغلقة”.

وتسببت السيول الجارفة القادمة من الشريط الحدودي في اغلاق طرق عدة شرق ديالى واحداث اضرار مادية.

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