نائب يبين آخر تطورات قانون سلم الرواتب.. هل وصلت مسودته للبرلمان؟

2023/04/17 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الأثنين، حقيقة وصول مقترح قانون تعديل سلم رواتب موظفي الدولة الى قبة البرلمان، فيما أكد أن القانون سيتسبب بالكثير من الإشكاليات والخلافات.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب لم يتسلم اي مقترح بخصوص قانون تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة من مجلس الوزراء”.

وأضاف: “لا يزال القانون مجرد مطالبات من قوى سياسية الى الحكومة لطرح ملف سلم الرواتب”، لافتا الى وجود بعض الإشكاليات على القانون في حالة تم طرحه داخل قبة البرلمان”.

وأوضح عضو مجلس النواب: “في حالة أخذ قانون تعديل سلم الرواتب، الكفالة من مجلس النواب، فانه سيتسبب بإشكاليات وخلافات عديدة لاسيما بوجود مجتمع كبير من موظفي الدولة معارضين له والتهديد بالمظاهرات على إقرار هذا السلم”.

وبين الموسوي، أن “الطبقة الوحيدة التي تقف لجانب إقرار هذا القانون تتمثل بأصحاب الرواتب المتدينة من موظفي الدولة”.

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