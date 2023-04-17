شاهد ما حدث عندما اقتربت سفن ومقاتلات روسية من قوة بحرية للناتو يرافقها فريق CNN

2023/04/17 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات متوترة وبينما كان فريق شبكة CNN يتواجد على متن إحدى الفرقاطات التابعة لما يعرف بـ"المجموعة البحرية الدائمة لحلف الناتو"، اقتربت سفن حربية ومقاتلات روسية من القوة البحرية التي تعمل على الجبهة الشرقية للحلف، المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جيم سيوتو الذي رافق القوة التي تكون على أهبة الاستعداد لأي عدوان روسي.

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