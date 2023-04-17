2023/04/17 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمعيات الفلاحية تطالب بالتعويض الأمطار تتلف آلاف الدونمات من حقول الحنطة في كربلاء ديالى- سلام الشمري كربلاء- ياسر الشمري طالب الاتحاد المحلي الجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لتعويض مزارعي حقول الحنطة التي تضرّرت جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ولاسيما في قضاء عين التمر.وقال رئيس الاتحاد جواد كاظم نعمان الكَريطي إن […]

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