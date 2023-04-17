2023/04/17 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعسف السياسي في استعمال الحق – فاضل ميراني سنكون امام ثلاثة اركان، وجود الحق، استعماله، و التعسف في الاستعمال، و كل الثلاثة في الميدان السياسي.التعسف في اللغة العربية معنى من معاني الظلم، و تختلف مفاهيم التعسف في مضامير المعرفة، فهو في القانون شيء و في الفلسفة و في الرياضيات شيء آخر.انا اكتب عن المعنى […]

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