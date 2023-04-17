خيارات الطعام المؤذية.. لماذا ارتفعت إصابات السكري بنسبة 70%؟

2023/04/17 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أميركية جديدة أن تناول الكثير من الحبوب المصنعة، مثل الدقيق المكرر، والأرز الأبيض، واللحوم الحمراء، وعدم تناول كميات كافية من الحبوب الكاملة، ساهم في ارتفاع الإصابة بمرض السكري من الفئة الثانية بشكل كبير حول العالم

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