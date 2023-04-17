شاهد بالفيديو.. شاهد .. اخر المستجدات للقراءة الثانية لقانون الموازنة

2023/04/17 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: phK68ISL1u0

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