صور: عصابة و25 كيلوغراما من الحشيشة بقبضة القوات الامنية في البصرة

2023/04/17 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على عصابة بحوزتها 25 كليو غراما من الحشيشية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابة مكونة من 3 اشخاص تم اعتقالها وضبط بحوزتها 25 كيلو غراما من الحشيشة في منطقة المطيحة بمحافظة البصرة".

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