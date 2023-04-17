بعد حادثة الخالص.. قائد عمليات ديالى: دوافع جنائية وراء استهداف الصيدليات

2023/04/17 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، الاثنين، بان دوافع جنائية بحتة وراء استهداف الصيدليات.

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه :"وفور وقوع اعتداء على صيدلية في قضاء الخالص (20 كم شمال بعقوبة) تم توجيه القوات الأمنية باتخاذ اجراءات فورية وحازمة، وتم بالفعل تدوين افادة صاحب الصيدلية واصدار مذكرات قبض بحق الجناة" لافتا الى، ان "التحقيقات الأولية تشير الى ان دوافع جنائية وراء الاعتداء".

واضاف، ان "عدد الاعتداءات على الصيدليات محدودة جداً ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولم تسجل سوى اعتدائين خلال الأشهر الأخيرة ودافعهما جنائية بحتة" مؤكداً "بان قيادته تنظر الى عمل الصيادلة باهتمام بالغ وتصدر توجيهات مباشرة حيال اي تجاوزات تحصل".

ولفت عمران الى ان "القيادة تعمل وفق المنظور القانوني واي صيدلي يشعر بان هناك تهديدا لعمله عليه الابلاغ الفوري وسنتتخذ بدورنا التدابير والاجراءات كافة".

وأشار الى ان "وضع ديالى الأمني مستقر وهو أفضل من عدة محافظات وبعض التجاوزات التي تحدث بدوافع جنائية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فوراً بحق الجناة ولاتساهل مع أي أعتداء او تجاوز على القوانين".

وكانت نقابة صيادلة ديالى، الاثنين، أعلنت ان المحافظة باتت "بيئة غير آمنة" للعمل بعد الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصيدلانية في المحافظة.

وذكرت النقابة في بيان، أنه "وللمرة الثانية وخلال أقل من شهر يتعرض الصيادلة في ديالى إلى اعتداءات متكررة وللاسف دون أي تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية في اتخاذ مواقف حقيقة اتجاه ما يتعرض له الصيادلة في المحافظة من مضايقات وآخرها الاعتداء الذي طال الصيدلي (علي سبهان عبد التميمي) في قضاء الخالص حيث أقدم مجهولين على الهجوم على الصيدلية وأثناء الدوام الرسمي وقاموا بالتهجم عل الصيدلي وضربه وتدمير محتويات الصيدلية".

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