150 ميغا واط أردنية في طريقها إلى البصرة.. عمّان تشرع بالربط الكهربائي مع العراق

2023/04/17 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، الشروع بتنفيذ اتفاق الربط الشبكي الكهربائي بين العراق ودول المنطقة، مؤكدة ان عمان ستباشر بتجهيز العراق بــ150 ميغا واط من الطاقة عبر منفذ الرطبة.

وذكرت وكالة جوردانيان نيوز شبه الرسمية، في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الاتفاق سيشمل أيضا تفعيل الربط الشبكي مع السعودية، حيث ستقوم الرياض بتجهيز العراق بنحو 1000 ميغا واط من الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، فيما تتولى الأردن تجهيز محافظة البصرة تحديدا".

الوكالة قالت ان الخطوة الأردنية السعودية تأتي ضمن الاتفاقية المبرمة بين البلدان الثلاثة لربط العراق بشبكة الطاقة العربية والتي تمت بضغوط من واشنطن لتقليل اعتماد الحكومة العراقية على ايران للحصول على الطاقة الكهربائية والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.

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