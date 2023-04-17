2023/04/17 | 23:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان شحة المياه...

ظهرت المقالة المالكي: شحة المياه تمثل تحديا كبيرا للحكومة الحالية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: شحة المياه تمثل تحديا كبيرا للحكومة الحالية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: شحة المياه تمثل تحديا كبيرا للحكومة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).