2023/04/17 | 23:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية : نقابة المهندسين العراقية تبحث مع المحافظ بعض الأمور الفنية والتصميمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/17 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية : نقابة المهندسين العراقية تبحث مع المحافظ بعض الأمور الفنية والتصميمية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية : نقابة المهندسين العراقية تبحث مع المحافظ بعض الأمور الفنية والتصميمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).