2023/04/17 | 23:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهم (25) كيلو غرام من مادة الحشيشة.. اعتقال تجار مخدرات في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/17 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم (25) كيلو غرام من مادة الحشيشة.. اعتقال تجار مخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم (25) كيلو غرام من مادة الحشيشة.. اعتقال تجار مخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).