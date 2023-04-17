2023/04/17 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار فتاة شنقا داخل منزلها في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن “فتاة من تولد 2007 أقدمت على الانتحار شنقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار فتاة بشنق نفسها في ديالى المركز الخبري الوطني.

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