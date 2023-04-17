المنافذ تضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي في زرباطية

2023/04/17 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن” إدارة منفذ زرباطية الحدودي تمكنت […]

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