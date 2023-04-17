المالية النيابية: لن نخفض سعر النفط خلال الموازنة

2023/04/17 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاثنين ، انخفاض أسعار النفط خلال عامي 2024 و 2025 دون الـ60 دولارا , مشيرا الى عدم وجود نية لخفض سعر برميل النفط في الموازنة2023 .

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أنه ” لا توجد نية لدى اللجنة المالية لخفض سعر برميل النفط المحدد في الموازنة والبالغ 70 دولارا “.

وأضاف أن “المالية النيابية تخطط لخفض سعر برميل النفط في موازنة 2024 و2025 وذلك حسب المؤشرات العالمية”.

وأشار كوجر إلى أن “جميع التوقعات تشير أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 50 دولارا و70 دولارا خلال العامين القادمين”، مرجحا أن ” يكون هنالك عمل على تعديل بعض الفقرات المهمة في الموازنة بعد القراءة الثانية “.

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