بالصور.. إنجاز صيانة جسر الجمهورية وإفتتاحه غداً

2023/04/17 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أنجزت امانة بغداد، أعمال تأهيل وصيانة جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

ووعدت كوادر الأمانة بإفتتاح الجسر أمام حركة السير غداً الثلاثاء.

يشار الى انه تم اغلاق جسر الجمهورية اليوم "بشكل مؤقت لاغراض الصيانة".

ويربط الجسر الحيوي في بغداد بين منطقة باب الشرقي وشارع السعدون بالمنطقة الخضراء.

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