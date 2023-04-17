الأمطار الأخيرة تحقق 5 نتائج سريعة للعراق- عاجل

2023/04/17 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، ارتفاع الخزين الستراتيجي من المياه بملياري متر مكعب إضافية، نتيجة خزن كميات كبيرة في السدود والبحيرات من الامطار.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لـ(بغداد اليوم)، إن "موجة الأمطار الأخيرة التي استمرت ليومين متتاليين، وخاصة التي سقطت شمال سدة سامراء، تم خزن قسم كبير منها في البحيرات المرتبطة في السدود"، مبينا أن "الايرادات المائية المتحققة في أغلب السدود الآن مقبولة، مثل سد العظيم وسد دربندخان وسد دوكان وحمرين وسد الموصل وسد حديثة فضلا عن باقي السدود الصغيرة في اقليم كردستان".

وأضاف أن "مياه الأمطار حسنت نوعية مياه نهري دجلة والفرات التي ستستثمر في تعزيز إنعاش الأهوار ودفع جزء منها إلى عمودي نهري دجلة والفرات باتجاه شط العرب لتحسين بيئته المائية".

وأكد أنه "علاوة على ذلك فأن الامطار التي هطلت على المناطق البرية عززت الغطاء النباتي الرعوي لتلك المناطق وأسهمت أيضًا في ارواء البساتين والمغروسات والواحات، فضلًا عن إسهامها في إعادة تغذية المياه الجوفية".

وكان العراق قد شهد الايام الماضية، موجة مطرية شديدة استمرت ليومين متتاليين، فيما وصفها خبراء ومختصون بأنها الاغزر منذ سنوات في هذا التوقيت من السنة.

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