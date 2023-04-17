2023/04/17 | 23:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يحيل إلى اللجنة المالية طلباً نيابياً بتثبيت عناصر الصحوات ضمن موازنة 2023 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/17 | 23:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يحيل إلى اللجنة المالية طلباً نيابياً بتثبيت عناصر الصحوات ضمن موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يحيل إلى اللجنة المالية طلباً نيابياً بتثبيت عناصر الصحوات ضمن موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).