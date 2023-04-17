2023/04/17 | 23:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إفتتحت وزارة التربية ست مدارس جديدة
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موزعة على مناطق متفرقة من محافظة
المثنى ، وسط ترحيب الأهالي بهذه
الإلتفاتة البناءة التي ستوفر بيئة
مناسبة لأبنائهم مختصرةً للمسافات و
مساهمة في فك الازدواج بحضور ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : تفتتح ست مدارس جديدة في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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