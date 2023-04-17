التربية : تفتتح ست مدارس جديدة في المثنى

2023/04/17 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتحت وزارة التربية ست مدارس جديدة

موزعة على مناطق متفرقة من محافظة

المثنى ، وسط ترحيب الأهالي بهذه

الإلتفاتة البناءة التي ستوفر بيئة

مناسبة لأبنائهم مختصرةً للمسافات و

مساهمة في فك الازدواج بحضور ال

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