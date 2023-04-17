5 فوائد صحية لشرب عصير الشمندر بالبرتقال يومياً

2023/04/17 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر عصير البرتقال والشمندر خيار صحي

ولذيذ للحصول على جرعة يومية من

الفيتامينات.



كما أنه يُعد مشروباً

مثالياً يمكن تناوله أثناء وجبة الفطور

أو كوجبة خفيفة أو عند الحاجة إلى

الحصول على قليل من الطاقة

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